国土地理院は２６日、昨年１月の能登半島地震で海岸が隆起した影響などで、石川県の面積が４・７４平方キロ・メートル拡大し、隣接する福井県を上回ったと発表した。全国順位は石川県が３４位、福井県が３５位となった。地殻変動が理由で面積の順位が入れ替わったのは異例だ。地震では能登半島北側の海岸線が約８５キロにわたって隆起し、一部で陸地化した。地理院は空中写真などで海岸が陸地化した面積を測定し、今年６月に面