26Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼ê¼èÀî±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢»ºÍñ¤ò¹µ¤¨¤¿¿Æ¥¢¥æ¤ò»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬ÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ë°é¤Ã¤¿¿Æ¥¢¥æ¡£26Æü¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Î¼ê¼èÀî±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÈþÀî¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¬¿å»º»ñ¸»¤ä²ÏÀî¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢¿Æ¥¢¥æ¤òÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê～¤ì¡× »ùÆ¸¤Ï¡§Q. ¥¢¥æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖÍñ»º¤ó¤Ç¡¢Ì¿¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Çò»³¼ê¼èÀîµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦¾®ÎÓ Ë­°ì