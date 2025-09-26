¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Â¿Â¼¿Î»Ö»á¤¬£Ä£å£Î£Á¡½µð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÁ°Êý¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿£±µå¤ÏÊá¼ê¡¦»³ËÜ¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£Â¿Â¼»á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Â¿Â¼»á¤Ï£²£°£°£¶Ç¯Âè£±²ó£×£Â£Ã¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£