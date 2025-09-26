◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（２６日・楽天モバイル）５番・一塁でスタメン出場した楽天・浅村栄斗内野手が、初回２死一塁から中堅フェンス直撃となる適時二塁打を放ち、通算３５０二塁打を達成した。ＮＰＢ通算４９人目となる。「一つの節目である３５０二塁打を達成でき、とてもうれしく思います。若い頃からホームランというよりも、外野の間を抜く打球や外野の頭を超える打球を意識してバッティングに取り組んできまし