高知ユナイテッドSCは、代表取締役会長に高知銀行相談役をつとめる森下勝彦氏が就任したと発表しました。また、山本志穂美社長に対し、クラブ内からハラスメント行為の申し立てがあったことも明らかにしました。高知ユナイテッドSCは、9月25日の取締役会で、代表取締役会長職を新たに設けて、高知銀行相談役の森下勝彦氏が就任することを決めました。森下氏は、高知銀行の頭取や会長を歴任したあと、24年からクラブの取締役をつと