½ðÌ¾³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò ²¬»³¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾¤Î¿ô¤¬¹­Åç¸©¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½¸¤á¤¿½ðÌ¾¿ô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤é¤Çºî¤ë¡Ö¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë²ñ¡×¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Ç¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤Ï2025Ç¯6·î26Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ³°¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È