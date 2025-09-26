平野紫耀さん（28）、神宮寺勇太さん（27）、岸優太さん（29）の3人によるグループ・Number_iが26日、リニューアルオープンしたApple 銀座を開店前に訪問しました。日本テレビの取材では、2025年も残り約3か月ということで、今年中にやりたい事を伺いました。Apple 銀座は、アメリカ以外で初のストアとして2003年に日本でオープン。ビルの建て替えや移転を経て、今回リニューアルオープンしました。その開店前に訪れたのがNumber_i