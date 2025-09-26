◇パ・リーグ楽天ーソフトバンク（2025年9月26日楽天モバイル）楽天・浅村栄斗内野手（34）が1―0の初回2死一塁で、上沢から中堅フェンス直撃の適時二塁打を放った。2点目を奪う貴重な一打で、通算350二塁打に到達。初回の攻撃終了後、記念ボードを掲げて、ファンの歓声に応えた。浅村は2度の2軍調整を経て今月10日に1軍昇格。「まだまだやれるところを示していかないといけない」と話し、復帰後は試合前の時点で、12試