自民党総裁選で小泉進次郎氏の推薦人に名前を連ね、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者に、ネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」などを投稿するよう指示していた疑惑で、進次郎氏が２６日、大筋で認めた。進次郎氏自身は知らなかったとしたうえで、他候補の中傷ともとれる「一部行き過ぎた表現があった」として謝罪した。総裁公選規程に違反しないかと聞かれると、「起こ