国際機関に対する拠出額の推移政府が2018年度以降国際機関に支払った任意拠出金に関し、追加拠出があった384件のうち3割に当たる123件で、国際機関の余剰資金の有無を所管官庁が把握しないまま追加拠出していたことが26日、会計検査院の調べで分かった。政府は国連などの機関に毎年多額の拠出をしており、検査院は拠出した資金の状況を適切に把握するよう求めた。検査院によると、国際機関への拠出額は18〜23年度で計約5兆237