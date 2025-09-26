【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２６日にも、イランに対する国連制裁を半年間延長する決議案を採決する。イランと関係を深めるロシアと中国が制裁の即時復活を防ぐ狙いで提案した。安保理筋によると、否決される可能性が高く、米東部時間の２７日に制裁が再発動する見通しが強まっている。対イラン制裁は、２０１５年に米英仏独露中６か国とイランとの核合意に基づき停止されていた。だが、英仏独は先月下旬、