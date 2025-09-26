野岩鉄道の開業39周年を記念し、団体専用列車による「野岩鉄道開業39周年サンキュー企画 6050型で行く会津高原への旅」が企画されました。出発日は2025年10月11日(土)。6050型4両編成に乗車して会津高原に向かう、弁当・お土産付きの日帰りツアーです。野岩鉄道と6050型「やがぴぃカー」は畳席や掘りごたつ席、運転体験ができる運転台席も備えています野岩（やがん）鉄道は1986年に開業した第三セクター鉄道。東武鉄道・会津鉄道と