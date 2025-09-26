毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。9月28日（日）の放送は、ピエール瀧と行く茨城県坂東市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！本日のゲストは、電気グルーヴのメンバーとして音楽の世界で活躍するだけでなく、バイプレイヤーとして数々の作品で独特の輝きを放ってきた名優・ピエール瀧。