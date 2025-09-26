この記事の画像を見る※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。 今回のテーマは「サンドイッチ」です。「短歌ください」的には、たまごサンドがいちばん人気でした。●コンビニのサンドイッチのパンとパンだけになってる最後のひとくち（夏風かをる）そうなりますね。死の直前を意識するように、「最後のひとくち」がはっきりと捉えられている。●大きなる野球グローブあらわれてサンドイッチをキャッチするか