「神奈川クラブの三つ巴」J1リーグはそんな様相を呈している。神奈川県内にある横浜Ｆ・マリノス、横浜FC、湘南ベルマーレの３チームが、残留争いで一進一退を展開。当事者にとってはストレスフルな戦いだろうが、野次馬的には"生き残り"に必死な様子からは目が離せない。当落線上のヒリヒリ感だ。では、どこが降格の憂き目を見るのか？20チームからなるJ1リーグは、下位３チームが降格することになっている。残り７試合（第