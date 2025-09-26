倉木麻衣が10月15日、新曲「リラック素〜What a wonderful world〜」を配信リリースすることが決定した。10月17日に開催されるファンクラブ限定のプレライブを経て、11月2日の愛知公演よりスタートするツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞に合わせて制作された同タイトルの楽曲の完成だ。ツアーに込めた倉木麻衣の想いの強さがうかがえるというもの。昨年の25周年YEARを経て届けられる新