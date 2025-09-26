¡»¥¯¥ª¥ó¥¿¥à£Ó [Åì¾Ú£Ó] 20²¯0672Ëü±ß¤Î¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕ¼ÒºÄ(Å¾´¹¼ÒºÄ¡áCB)¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£Å¾´¹²Á³Ê¤Ï646±ß¤Ç¡¢Á´³Û¤òCVI Investments,¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ ¡»¥Ö¥ëー¥¤¥Î¥Ù [Åì¾Ú£Ç] 5²¯±ß¤Î¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕ¼ÒºÄ(Å¾´¹¼ÒºÄ¡áCB)¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£Å¾´¹²Á³Ê¤Ï2742±ß¤Ç¡¢Á´³Û¤ò¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦£Ð£É£Ð£Å£óÅê»ñ»ö¶ÈÍ­¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç1¹æ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ [2025Ç¯9·î26Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹