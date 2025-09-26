大阪12月限 日経225先物45050-410（-0.90％） TOPIX先物3153.0-3.5（-0.11％） 日経225先物（12月限）は前日比410円安の4万5050円で取引を終了。寄り付きは4万5370円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万5375円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。4万5180円まで下げ幅を広げた後はロングが入り、前場中盤にかけて4万5520円とプラス圏を回復する場面もみられた。 ただし、節目の4万5500円近辺では戻り待