Netflixシリーズドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKとOVER CHROMEのコラボ楽曲「Vibrato (Live Ver.)」が10月8日に配信されることが決定した。7月31日に全世界で配信スタートし、日本ではランキング1位、各国でトップ10入りを記録した『グラスハート』。その劇中に登場するTENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮粼優演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト