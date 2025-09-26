第2日、通算12アンダーで首位の永野竜太郎＝泉ケ丘CCパナソニック・オープン第2日（26日・大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）6位から65をマークした永野竜太郎、4位から66で回った勝俣陵、初日首位の小鯛竜也が通算12アンダーの130で首位に並んだ。1打差の4位に細野勇策、上井邦浩、河本力、ヤン・ジホ（韓国）がつけた。さらに1打差の8位に小平智ら3人。通算4アンダーまでの61選手が決勝ラウンドに進み、プロデビュー戦だ