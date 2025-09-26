泉涌寺の開祖・俊☆（草カンムリに人ベンに乃）（同寺提供）天皇家の御寺として知られる泉涌寺（京都市東山区）は26日、境内の「開山堂」の解体修理に伴う発掘調査で人骨が見つかったと発表した。中国の宋風仏教を導入したとされる鎌倉時代の僧侶で、寺の開祖・俊じょうの遺骨の可能性が高いという。調査は昨年8月〜今月に実施。開山堂には石塔があり、レーダー探査で反応があった地下を掘り返すと、14世紀前半ごろの中国産の