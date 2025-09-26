Âç¤ÎÎ¤¡Ê±¦¡Ë¤¬´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¼ãÎ´·Ê¤ò²¼¤¹¡áÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂçÁêËÐ½©¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê26Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë²£¹Ë½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦Âç¤ÎÎ¤¤¬´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£²£¹ËË­¾ºÎ¶¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ2ÇÔ¤Ë¸åÂà¡£14ÆüÌÜ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¾¡¤Á¡¢Ë­¾ºÎ¶¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Î2¾ì½ê¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÎ´¤Î¾¡¤òÅÏ¤·¹þ¤ó¤Ç10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¿·ÆþËë¤«¤é4¾ì½êÏ¢Â³2·å¾¡Íø¤È¤·¤¿¡£¶×ºù¤Ï9¾¡ÌÜ¡¢¼ãÎ´·Ê¤Ï7ÇÔ¤È¸å¤¬¤Ê