銅線を盗んだとして、警視庁は２６日、ともに中国籍で職業不詳の男（３５）（東京都昭島市）と別の男（４０）（千葉県八街市）の両容疑者を窃盗容疑などで逮捕したと発表した。ケーブルカッターを隠し持ったとして、金属盗対策法違反（切断工具の隠匿携帯）容疑でも東京地検立川支部に書類送検した。今月１日に施行された同法での摘発は全国初。発表によると、２人は７月５〜７日、東京都武蔵村山市のパチンコ店の解体工事現場