eillが、10月3日から放送スタートのTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌となっている「ACTION」を練馬編放送スタートと同日の10月3日に配信リリースすることが決定した。配信情報と合わせ、『桃源暗鬼』のアニメキャラが描かれた書き下ろしジャケ写も公開。こちらは一ノ瀬四季と桃寺神門が線画で描かれた「ACTION」のジャケ写限定の絵柄となっている。そして、9月26日から「ACTION」のPre-Add & Pre-S