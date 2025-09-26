Travis Japanの川島如恵留が主演を務める舞台『すべての幸運を手にした男』の全キャストが決定。あわせて、キービジュアルとキャラクタービジュアルも公開された。【写真】『すべての幸運を⼿にした男』全キャストキャラビジュアル本作は、世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年にニューヨークで初演されて以来、幾度も上演されてきたミラー初期の名作として知られている。主人公デイヴィッド・ビーヴスの