映画『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』より、物語の鍵を握る主要6キャラクターのポスターと、物語を音楽で過激に彩るナイン・インチ・ネイルズ（NIN）の特別映像が解禁された。【動画】特別映像「ナイン・インチ・ネイルズが手がける本作の音楽」デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いた『トロン』。その最新作『トロン：アレ