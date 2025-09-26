確執が伝えられるヘンリー王子が、19カ月ぶりに父であるチャールズ国王と再会を果たし、注目を集めたばかりだが、兄のウィリアム皇太子も、父と個人的に面会するため、スコットランドを極秘訪問していたようだ。【写真】密着するウィリアム皇太子＆キャサリン妃公務での親密な仕草も＜フォトギャラリー＞DailyMailによると、ウィリアム皇太子は現地時間9月23日午後に、リバプールからプライベートジェットでアバディーン空港