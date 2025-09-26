二宮和也主演の映画『8番出口』が、9月25日までの公開28日間で、観客動員数285万人、興行収入40.1億円を突破した。【写真】映画『８番出口』フォトギャラリー本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がひとりで制作し、累計販売本数200万突破の世界的大ヒットを記録した同名のゲームを、川村元気の監督・脚本で実写映画化。主演の二宮和也の他、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈が出演する。既