LUNA SEAメンバー出身の地である小田急線秦野駅の列車接近メロディー（駅メロ）に、LUNA SEAの代表曲「ROSIER」「I for You」の採用が正式発表された。2025年11月末頃からの運用開始が予定されている。昨年より、秦野市の有志によるLUNA SEA駅メロ化計画を推進する実行委員会が立ち上がり、数ヶ月に渡る積極的な署名活動を行ってきた。ついにその活動が実を結び、秦野市役所の協力のもと小田急電鉄株式会社とも話し合いを重ねた結