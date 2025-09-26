デビュー25周年を迎えた花＊花が、9月20日、東京・Oji Music Loungeで＜あなたとカンパイTOUR＞の初日公演を行った。ツアータイトルにもあるように、まずはお客さんとの乾杯からスタートしたこの日のライブ。和気藹々としたムードの中、1曲目はもちろん「乾杯のうた」だ。グランドピアノを弾くおのまきこも、キーボードとピアニカを駆使するこじまいづみも、楽しそうに揺れる客席を見ながら笑顔で声を重ねていく。ステージは一段高