男子プロバスケットボールＢリーグは２６日、都内で臨時理事会を開き、島田慎二氏のチェアマン再任を決議した。任期は２年。４期目の就任となり規定により、最後の任期となる。島田氏は「やってきていることが毎年、少しずつ結果になっている。この流れを止めずに、成長を止めずにいけるように私の代で何かを全部やりきろうというよりも、未来にとって良い状況になる種を植えたり、いいパスを出せるような２年間にしたい」と話し