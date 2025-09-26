シャオミ・ジャパンは、日々の暮らしや健康を支える新商品「Xiaomi スマートカメラ C701」「Xiaomi スマート空気清浄機 4 Pro」「Xiaomi ウォーターフロッサー 2」を9月26日（金）より発売開始します。 「Xiaomi ウォーターフロッサー 2」 記事のポイント 同社は2025年6月よりパーソナルケアのカテゴリーに参入しており、「Xiaomi ウォーターフロッサー 2」は初の口腔洗浄器となります。3000円台という価格ながら、独自