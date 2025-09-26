全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」エンターテイメント史に名を残すコンテンツ「スター・ウォーズ」を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で9つの物語を描く『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3がディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)にて日米同時独占配信開始されます！ Disney+(ディズニープラス)『スター・ウォー