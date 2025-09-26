Googleは、月額780円でYouTube動画を広告なし利用できる新プラン「YouTube Premium Lite」の試験提供を、9月26日から順次開始する。今後数週間以内に順次利用可能となる予定。YouTube MusicとYouTube Premiumの登録者数がグローバルで1億2,500万人を突破したことを受けた施策で、今後より多くの国でYouTube Premium Liteの試験提供を行うとしている。YouTube PremiumとYouTube Premium Liteの違い（YouTube ヘルプ「YouTube で Pre