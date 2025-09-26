RCC中国放送は、「広島の海まるごと体験フェスタinボートレース宮島」を10月12日・13日に開催する。両日とも午前10時〜午後5時(開門 午前9時45分)の開場で、メイン会場はボートレース宮島(広島県廿日市市宮島口1-15-60)、サブ会場は宮島口しゃもじ広場(広島県廿日市市宮島口1-11-9)。同イベントは、五感で広島の海を満喫すると同時に楽しく学べるイベントが多数行われる。「海の原体験コーナー」では、広島の海の今を学ぶコーナー