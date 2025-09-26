テレビやスーパーでよく聞く牛肉の「A5ランク」はどういう意味なのか。焼肉作家の小関尚紀さんは「格付けは味のよし悪しを表しているものではない。最高級であることには変わりないが、人によってはA3のほうが好みだと感じることもある」という――。※本稿は、小関尚紀『大人の「牛肉」教養』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kohei Shinohara※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kohei Shinohar