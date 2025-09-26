山形放送YBC山形放送ニュース

男子生徒11人停学 風呂場で盗撮

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 山形県内の公立高校に通う男子生徒11人が停学処分を受けていたと分かった
  • 宿泊施設での校外学習の際、スマホで風呂場にいた女子生徒を盗撮したという
  • 今回の盗撮行為を巡っては警察も被害を把握しており、調べを進めているそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 「二度と犯罪が起こらないよう原因究明を」スイミングスクールで女児ら盗撮被害　“事件の検証が不十分”被害女児の両親が調停を申し立て「何か一石を投じることになる、と声を上げた」
    「二度と犯罪が起こらないよう原因究明を」スイミングスクールで女児ら盗撮被害　“事件の検証が不十分”被害女児の両親が調停を申し立て「何か一石を投じることになる、と声を上げた」 2025年9月25日 19時20分
  • 福井県の北陸自動車道トンネル内で6台絡む多重事故 　高校生を含む11人けが　福井・南越前町
    福井県の北陸自動車道トンネル内で6台絡む多重事故 　高校生を含む11人けが　福井・南越前町 2025年9月26日 11時57分
  • 入学断られた車いす生徒に謝罪　香川県、私立高進学巡る不手際で
    入学断られた車いす生徒に謝罪　香川県、私立高進学巡る不手際で 2025年9月25日 23時28分
  • 川崎の放課後デイで不正受給　職員が児童に不適切発言も 2025年9月25日 20時32分
  • RKC高知放送
    『卑劣で悪質』SNSで知り合った10代の女性に同意なく性行為を繰り返す 20代男に有罪判決【高知】 2025年9月24日 18時38分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    2. 2. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    3. 3. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    4. 4. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    5. 5. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    6. 6. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
    7. 7. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    8. 8. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
    9. 9. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
    10. 10. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    1. 11. 日本の風疹「排除」が認定される
    2. 12. PayPay パスリセット通知に注意
    3. 13. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
    4. 14. 有村架純に違和感「顔が大きい」
    5. 15. 2歳娘の顔を殴る 26歳両親を逮捕
    6. 16. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    7. 17. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    8. 18. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    9. 19. 趣里が出産 水谷豊&伊藤蘭が喜び
    10. 20. 相模原市 Xに差別投稿の削除要請
    1. 1. ラブホ密会 まさみにとばっちり?
    2. 2. 冷凍庫に娘の遺体「正座の状態」
    3. 3. 犬と散歩中の男性 熊に襲われる
    4. 4. 小泉農相が登壇「真打ち登場!」
    5. 5. 日本の風疹「排除」が認定される
    6. 6. 2歳娘の顔を殴る 26歳両親を逮捕
    7. 7. 相模原市 Xに差別投稿の削除要請
    8. 8. ダムで避雷針の窃盗相次ぐ 新潟
    9. 9. 「にやける」本来の意味を解説
    10. 10. 旬のサンマ アニサキスに要注意
    1. 11. 小泉進次郎氏の政策に呆れる理由
    2. 12. 南海トラフ 30年以内の発生確率
    3. 13. 男子生徒11人停学 風呂場で盗撮
    4. 14. 2000倍の水道料を誤徴収 玉野市
    5. 15. 小泉農相「大失速」1年前と同じ?
    6. 16. 市長セクハラ認定 不信任案可決
    7. 17. 小泉陣営“称賛投稿”要請問題で牧島かれん氏が陣営幹部を辞任「問題が長引くことで妨げになると考えた」　殺害予告などのメール相次ぎ警察に相談
    8. 18. 消防PRポスター炎上 担当者説明
    9. 19. 前橋市長 ラブホ密会も続投意欲
    10. 20. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
    1. 1. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    2. 2. 渋谷の惨状「悲しさでいっぱい」
    3. 3. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    4. 4. 前橋市長「秘密がある」匂わせか
    5. 5. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 前橋市長に事実上辞職促す　幹部職員とホテル面会で群馬知事
    8. 8. 転売ヤー激震 メルカリ規約改定
    9. 9. 12/18施行 スマホ新法で変わる事
    10. 10. 息子の腕に落書き 真相に爆笑
    1. 11. 前橋市長「やり方が田久保2号w」
    2. 12. パナ こがない電動自転車を発売
    3. 13. 大越アナが高市下げ? 動画が波紋
    4. 14. 市長のラブホ密会「無能」指摘
    5. 15. 進次郎氏「ルール無視」で暴走か
    6. 16. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    7. 17. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
    8. 18. 牧島氏が小泉氏陣営班長を辞任　コメント投稿を陣営内に要請
    9. 19. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    10. 20. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
    1. 1. 中国で「ネズミ人間」が増殖中
    2. 2. 仏留学の黒崎さん 行方不明に
    3. 3. 中国 2030年には35%近くになる
    4. 4. 嘘? 日本人のスキンシップに驚き
    5. 5. Tシャツの柄を旭日旗と勘違い
    6. 6. 東方航空 249便がバルセロナへ
    7. 7. 中国で発見 損傷激しい頭蓋骨
    8. 8. モバイルバッテリー3社リコール
    9. 9. 麻生氏は「台湾は素晴らしい国」
    10. 10. 60年前からあったか 準衛星発見
    1. 11. 台湾限定のレゼポスター即日完売
    2. 12. 米スタバ 大規模な店舗閉鎖へ
    3. 13. イラン 核開発計画の再建進む?
    4. 14. 米航空業界 手数料を課す方針か
    5. 15. 前代未聞 SNSで暫定首相を選出
    6. 16. ネタニヤフ首相 国連総会で非難
    7. 17. Kリーグ サポの暴行事件が一段落
    8. 18. トランプ氏 高関税政策を発表
    9. 19. EU「ドローンの壁」構築へ
    10. 20. 中国首相、気候変動は「重大な試練」
    1. 1. ファミマのATM、セブン銀に置き換えへ
    2. 2. 2000年代初頭のITバブルが再来?
    3. 3. 「定年後の生活は生活保護」実情
    4. 4. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    5. 5. 博多駅「空中都市」の計画中止
    6. 6. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    7. 7. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    8. 8. セブン ファミマATM設置を発表
    9. 9. 米大統領 医薬品に100%の関税
    10. 10. ネット銀行がDネオバンク始動へ
    1. 11. 働きながら年金受給 賞与は?
    2. 12. 「治療アプリ」の先駆けと協業
    3. 13. 中村屋 100億円投資の工場の狙い
    4. 14. なぜコメダが「“くつろぎ”の日」を制定したのか。～100年後も“くつろぐ、いちばんいいところ”を目指して～
    5. 15. ニデックが有価証券報告書を提出、監査法人は意見不表明
    6. 16. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    7. 17. DJI、ハンズフリーで高画質映像を撮影できるウェアラブルカメラOsmo Nanoを発表
    8. 18. 「ヤマワケエステート」サービス開始２周年を記念し、 総額300万円相当の豪華キャンペーンを実施
    9. 19. ジョブズ氏や地デジカ、さらにはあの指導者まで登場！ コスプレで2011年を振り返る
    10. 20. あなたのマンションは大丈夫？構造スリットに隠れた重大欠陥
    1. 1. メガネの悩みに効果的なアイテム
    2. 2. ドコモ IoT向けサービス提供開始
    3. 3. 文房具や書類をすっきり収納。様々な場面で使える「SN°OVAEフリップノートホルダー」
    4. 4. ハイセンス 116V型テレビ発表
    5. 5. iPhoneがついに他社製スマートウォッチのサポートを開始？
    6. 6. 5Gが1億1571万件 業界初の新情報
    7. 7. ほっかほっか亭 牛すき焼弁当
    8. 8. スマホ時代に“手に取る写真”が再燃！ 「SELPHY CP1500」が変えるプリント体験
    9. 9. YouTube 新たな有料プラン発表
    10. 10. 闇バイトしくじって最強ヒグマとバトル。　鈴木福主演、内藤瑛亮監督作『ヒグマ!!』ポスター＆予告編［ホラー通信］
    1. 11. マンガロイドの本領発揮、漫画がサクサク読める｢ICONIA TAB A100｣ムービーレビュー
    2. 12. 今売れてるミラーレス一眼TOP10、富士フイルム「FUJIFILM X-S10」が4週ぶりTOP10入り　2022/11/16
    3. 13. 1Passwordが脅威アクターの活動を検出、原因はOktaサポートシステム
    4. 14. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    5. 15. ミニPC勢には1台 Mac mini便利
    6. 16. Xiaomi Hyper Island新機能とは
    7. 17. 「最大約500kgの荷物」を運搬できるイスラエルの大型ドローン（動画あり）
    8. 18. 「あの写真どこだ？」を解消。Xperia XZ2で撮影した写真を地図から発見する方法：Xperia Tips
    9. 19. Apple、間もなく公開「iWork」のアップデートで待望の″縦書き″対応
    10. 20. 3WAYで置ける薄型空気清浄機発売
    1. 1. 朝ドラ最終回「2人芝居」に感涙
    2. 2. 室伏広治長官 今季限りで退任へ
    3. 3. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    4. 4. JFL最強のアマに 優勝してほしい
    5. 5. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    6. 6. 逮捕された佐野海舟の深い苦悩
    7. 7. 山本由伸の快挙が生んだ史上初
    8. 8. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    9. 9. シャンパンの…大谷の行為に驚嘆
    10. 10. パ・リーグ ソフトBが逆転勝利
    1. 11. 森下翔太 白井球審と不穏な空気
    2. 12. カーショー喜び爆発 最高の気分
    3. 13. ローリー60号記念球 ファン返還
    4. 14. 大谷の驚愕数字 価値は昨季超え
    5. 15. J2甲府に補強禁止処分　サッカー界に衝撃…今後3回の移籍市場で新戦力獲得が不可
    6. 16. 大谷が山本絶賛「本当にエース」
    7. 17. 天心の「幽霊を見せたい」の真意
    8. 18. 日ハムの「V逸ほぼ確」に落胆か
    9. 19. レッドブル元代表 退職金87億円
    10. 20. 世陸に必要 織田裕二を説得か
    1. 1. 人気コスプレイヤー柳丸さん死去
    2. 2. 交際歴に降板劇も 二階堂の人生
    3. 3. 有村架純に「スタイル悪化」指摘
    4. 4. 小沢仁志の「お触り」にドン引き
    5. 5. 有村架純に違和感「顔が大きい」
    6. 6. 「新しい学校」制服姿に疑問の声
    7. 7. 趣里が出産 水谷豊&伊藤蘭が喜び
    8. 8. 「今日好き」お蔵か 背景に暴露?
    9. 9. 真美子さんが愛娘に欠かさない事
    10. 10. せいじバラエティ出演 X不満爆発
    1. 11. 坂口健太郎 文春報道気にせずか
    2. 12. 大竹しのぶの息子が粋な計らい
    3. 13. 朝ドラ最終回「ある描写」に困惑
    4. 14. 痩せた? 壇蜜の最新姿に心配の声
    5. 15. 趣里 SNSで第1子出産を発表
    6. 16. 原嘉孝の「泣きすぎ問題」を告白
    7. 17. 市長ラブホ密会 ゴゴスマで騒然
    8. 18. 竹内結子さん亡くなる直前の言葉
    9. 19. 元RIZIN王者を直撃 女優とデート
    10. 20. あんぱん最終回「チーズ」話題
    1. 1. 息子に仕送り 親が持つべき教育
    2. 2. B4サイズが楽 旅行用の鞄が便利
    3. 3. 夫からの隠しサプライズに感動
    4. 4. 不倫した母「今すぐ別れなさい」
    5. 5. 園の忠告無視 連絡係続けるママ
    6. 6. ハニーズの大人向けブラウス登場
    7. 7. セルフレジを両替機にする客も
    8. 8. 郵便配達員が経験した怖い物件
    9. 9. MOMI&TOY'S 秋のハロウィン商品
    10. 10. デザイン抜群なデニムスタイル
    1. 11. キャラメル菓子専門店 大丸に
    2. 12. 40・50代がこなれ見えするベスト
    3. 13. ロクシタン 心強い新アイテム
    4. 14. 3COINSのまとめ髪用ヘアクリップ
    5. 15. 使い続けると「実感」スキンケア
    6. 16. 40・50代 落ち着き感あるグレー
    7. 17. 「小さくしたいブラ」秋冬登場
    8. 18. 「栢山」はなんて読む？「栢」はひらがな1文字！？
    9. 19. こなれ感ある大人ショートボブ
    10. 20. 夫以外の男性が気になる…。不倫を避けるために「したいこと」