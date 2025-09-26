´Ä¶­¾Ê¤¬´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©¸ø±à¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ÊAichi Sky Expo¡Ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 °¦ÃÎ¡¦ÃæÉôËÌÎ¦¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¸ø±à¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤äÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºßÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¥³¡¼¥¹¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ï¥Û¡¼¥ëE¡¢E-35¡£¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 °¦ÃÎ¡¦ÃæÉôËÌÎ¦¡×¤Ï9·î28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£°ìÈÌÆþ¾ìÆü¤Ï9·î27Æü