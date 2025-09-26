名古屋のローカルフード「矢場味仙」が東京に初出店する。名古屋出身者だけでなく、全国に熱狂的ファンがいる「矢場味仙」。東京出身の筆者は「名古屋の辛い麺……?」というくらいの印象しかなかった。しかし初めて口にした瞬間から、「なぜ今まで矢場味仙を知らない人生だったのだろう」と悔やむほどのウマさ! 旨辛とはこのことか! と初めて知った気持ちだ。10月3日から渋谷にオープンする店舗に一足先に訪れた。10月3日にオープ