今夏、デンマークの強豪コペンハーゲンへ移籍したDF鈴木淳之介が新天地デビューを果たした。24日に行われた同国2部リュンビーとのデンマークカップ3回戦で、3バックの一角としてフル出場した鈴木はチームの完封勝利に貢献。コペンハーゲンは4回戦進出を決めた。コペンハーゲンは、チームの公式ホームページに鈴木のコメントを掲載。「試合前は緊張しましたが、チームの勝利に貢献できてうれしく、誇りに思います」続けて同選手は、