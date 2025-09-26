東京メトロ、NEC、NEC通信システムは9月26日、AIと画像解析技術を活用し、レールの画像から腐食の位置やサイズを検知するシステムを共同開発し、東京メトロ千代田線において2025年8月から本格導入を開始したことを発表した。○取り組みの概要東京メトロでは、これまでもCBM(状態基準保全)の技術開発に取り組んでおり、車両、軌道、トンネルの各分野において、メンテナンスの効率化、最適化を図っている。新システムは、軌道CBMの検