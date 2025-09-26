日本代表FW南野拓実が今シーズンここまでのパフォーマンスについて言及した。25日、モナコのクラブ公式サイトがコメントを伝えている。在籍4年目を迎えたモナコでここまで公式戦6試合に出場し2ゴール2アシストをマークしている南野。リーグ・アンでは第3節ストラスブール戦で途中出場から値千金の決勝点を挙げ、続く第4節オセール戦でゴール、第5節メス戦でアシストを記録。また、クラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグ（C