俳優の竹内涼真さんは9月24日、自身のInstagramを更新。愛犬との仲むつまじい様子が伝わってくる姿を公開しました。【写真】竹内涼真＆愛犬のかわいいショット「ネッちゃんも涼真くんも可愛すぎる」竹内さんはハートの絵文字と共に、2枚の写真を載せています。愛犬と一緒にソファでくつろぐ姿です。愛犬を抱えながら横になり、リラックスした様子やラブラブな雰囲気が伝わってきます。コメントでは「彼氏感ありすぎ」「ラブラブだ