Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÊ©¶µ¤Î¶µ¤¨¤ò²»³Ú¤ÈÌ¡ºÍ¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£²£µ£°¿Í¤ÎÁÎÎ·¤¿¤Á¡£Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤ò¹­¤¯¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È°ìÆü¸Â¤ê¤Î½¡¶µ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËüÇî»û¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤â¡ÄÈÌ¼ã¿´·Ð¤ò¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÊ©¶µ²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡×¤ä¡¢¸½ÌòÁÎÎ·¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀâË¡¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö