²Î¼ê¡¦Áá¸«Í¥¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²Î¼ê¤¬¡¢Áá¸«¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£Áá¸«¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢£´£°Ç¯¤â¤Î´Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¡Ø¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¹¥¤­¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¡©¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤Ê¤ó¤È£Á£Ä£Ï¤µ¤ó¡ª³Î¤«¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÂç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æº£Ä«¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬£Ù£á£è£ï£ï¥Ë¥å¡¼¥¹