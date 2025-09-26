早くも?王手?だ。カーリング混合ダブルスのミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（２６日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、１次リーグ最終戦が行われ、小穴桃里、青木豪組が松村千秋（中部電力）、谷田康真組に８―６で勝利した。４戦全勝で２７日から始まる決勝に挑む。試合前の段階で小穴、青木組と松村、谷田組の決勝進出は決定済み。今大会は１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争うため、