Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëºÝ¤ËÂßÍ¿·¿¤Î¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â´¶È¸å¤ËÊÖºÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í­Íø»Ò¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÍø»Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤Î·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¾©³Ø¶â¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÊÖºÑ³Û¤ä¡¢ÊÖºÑ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¾©³Ø¶â¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÊÖºÑ³Û ¤Þ¤º¤Ï¡¢¾©