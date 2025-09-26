【モデルプレス＝2025/09/26】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が、9月26日に更新された。「マカオ編」の放送を見送ることが発表された。【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ◆「今日好き」マカオ編放送見送り「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリ