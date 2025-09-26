「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜9時）が、この10月で放送20周年！10月3日（金）夜6時55分から、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20 周年突入だよ！3時間スペシャル」を放送する。【動画】「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」最新回特番収録後、MCの所ジョージをはじめ、清水ミチコ、東貴博（Take2）、児嶋一哉（アンジャッシュ）、郄木雄也（Hey! Say! JUMP）、