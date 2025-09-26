ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）最終回が２６日に放送された。のぶ（今田美桜）は病気を乗り越えながら、嵩（北村匠海）と穏やかに暮らす老後が描かれた。しかしネット民が気になったのは…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）「私はその後が気になって夜しか眠れないぞ」というファンも。「蘭子は、ちゃんと帰って来たのか」「蘭子と八木さんに関しては、ご想像にお任せくださいって事なん